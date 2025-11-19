Atelier BD : deviens apprenti dessinateur avec Nikesco Bibliothèque Saint-Eloi Paris

Nikesco prend les ados sous son aile pour le tout premier événement de sa carte blanche, Le super pouvoir des Sourds !

Après une courte visite de son exposition pour faire naître l’inspiration et plonger dans son univers, l’auteur vous apprendra les rudiments de la bande dessinée le temps d’un atelier. Vous imaginerez un petit scénario : à vos crayons !

samedi 17 janvier, 16h

pour les ados dès 12 ans

sur inscription à partir du 17 décembre

En présence d’interprètes LSF/FR

Dans le cadre de la carte blanche Le super pouvoir des Sourds, l’auteur Nikesco propose aux ados de se glisser dans la peau d’un dessinateur de bande dessinée, le temps d’un atelier.

Le samedi 17 janvier 2026

de 16h00 à 17h30

gratuit Public jeunes. A partir de 12 ans.

Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris

+33153447030 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/