Atelier BD enfant BEAUPRÉAU Beaupréau-en-Mauges

BEAUPRÉAU Allée Jean Monnet Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Début : 2025-12-17 14:00:00

fin : 2025-12-17 15:30:00

2025-12-17

Atelier animé

Dans le cadre de l’exposition Des Mauges aux Ecrins ,

je propose un Atelier Croquis-BD pour enfants

Dessines ton voyage à travers la France .

Choisis un paysage, un animal, un objet et dessine en 3 cases ton périple sur les sentiers.

Mercredi 17 décembre de 14h à 15h30.

Gratuit. A partir de 6 ans.

15 places disponibles, réservation souhaitée.

Salle Renée Plard à la Loge. Matériel fourni. .

BEAUPRÉAU Allée Jean Monnet Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 68 49 16 30 dilelaura@gmail.com

