Atelier BD enfant BEAUPRÉAU Beaupréau-en-Mauges
Atelier BD enfant BEAUPRÉAU Beaupréau-en-Mauges mercredi 17 décembre 2025.
Atelier BD enfant
BEAUPRÉAU Allée Jean Monnet Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Début : 2025-12-17 14:00:00
fin : 2025-12-17 15:30:00
2025-12-17
Atelier animé
Dans le cadre de l’exposition Des Mauges aux Ecrins ,
je propose un Atelier Croquis-BD pour enfants
Dessines ton voyage à travers la France .
Choisis un paysage, un animal, un objet et dessine en 3 cases ton périple sur les sentiers.
Mercredi 17 décembre de 14h à 15h30.
Gratuit. A partir de 6 ans.
15 places disponibles, réservation souhaitée.
Salle Renée Plard à la Loge. Matériel fourni. .
BEAUPRÉAU Allée Jean Monnet Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 68 49 16 30 dilelaura@gmail.com
English :
Animated workshop
