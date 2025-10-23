Atelier BD Le Chambon-sur-Lignon

Atelier BD Le Chambon-sur-Lignon jeudi 23 octobre 2025.

Atelier BD

Médiathèque Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Début : 2025-10-23 14:00:00

Apprenez à créer une bade-dessinée inventez des personnages, construisez un scénario et dessinez une planche animé par Mélissa

Médiathèque Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 88 73 lechambonsurlignon@mediatheques-hautlignon.fr

English :

Learn how to create a comic strip: invent characters, build a scenario and draw a board, led by Mélissa

German :

Lernen Sie, wie man einen Bade-Cartoon erstellt: Erfinden Sie Charaktere, bauen Sie ein Szenario auf und zeichnen Sie ein Brett animiert von Mélissa

Italiano :

Imparate a creare un fumetto: inventate i personaggi, costruite uno scenario e disegnate una tavola, guidati da Mélissa

Espanol :

Aprende a crear un cómic: inventa personajes, construye un escenario y dibuja un panel, de la mano de Mélissa

