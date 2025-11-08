Atelier BD/Manga avec Pop’s Médiathèque Léopold Sédar Senghor, carré des Jalles Saint-Médard-en-Jalles
Atelier BD/Manga avec Pop’s Médiathèque Léopold Sédar Senghor, carré des Jalles Saint-Médard-en-Jalles samedi 8 novembre 2025.
Atelier BD/Manga avec Pop’s Samedi 8 novembre, 14h30 Médiathèque Léopold Sédar Senghor, carré des Jalles Gironde
Sur inscription, à partir du 8 octobre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-08T14:30:00 – 2025-11-08T16:30:00
Fin : 2025-11-08T14:30:00 – 2025-11-08T16:30:00
Au programme : perfectionnement de votre coup de crayon, création de personnage et découpage d’une histoire en 6 ou 8 cases.
Découvrez comment écrire une bulle et comment donner de l’émotion à vos héros. BD, Manga, Comics, tous les styles sont permis.
- De 9 à 14 ans.
Médiathèque Léopold Sédar Senghor, carré des Jalles place de la République, Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0557931850 »}]
Réalise ta propre planche de BD avec l’illustratrice Pauline Amélie Pops ! art BD
@Canva