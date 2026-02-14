Atelier BD/Manga Le 20 mille Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-16 10:30 – 12:00

Gratuit : non 10€ Tarif adhérent·e•s 10€Tarif non adhérent·e•s 15€ En famille, Jeune Public – Age minimum : 10 et Age maximum : 99

Cet atelier vous invite à créer un personnage de bande dessinée ou de manga ! Inspiré d’un film d’animation, d’une série animée, d’une bande dessinée ou simplement sorti de votre imagination, Éva, de Bulle comme le papier, vous propose de réaliser en dessin votre avatar garantie 100% sans IA ! Pas besoin d’être de Vinci !N’hésitez pas à ramener des images (livres, photos…) qui vous inspirent. Le matériel est fourni et une boisson est offerte pour plus de convivialité. Atelier à partir de 10 ans. Tarif adhérent·e•s 10€Tarif non adhérent·e•s 15€

Le 20 mille Doulon – Bottière Nantes 44300

https://optitscoins.fr/les-ateliers/atelier-bd-manga



Afficher la carte du lieu Le 20 mille et trouvez le meilleur itinéraire

