Atelier BD Salle de la Mairie Mazet-Saint-Voy
Atelier BD Salle de la Mairie Mazet-Saint-Voy mercredi 22 octobre 2025.
Atelier BD
Salle de la Mairie Route du Chambon Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22 14:00:00
fin : 2025-10-22
Date(s) :
2025-10-22
Apprenez à créer une bande-dessinée inventez des personnages, construisez un scénario et dessinez une planche, animé par Mélissa Valayer, artiste.
Salle de la Mairie Route du Chambon Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 09 10 info@mediatheques-hautlignon.fr
English :
Learn how to create a comic strip: invent characters, build a scenario and draw a panel, led by artist Mélissa Valayer.
German :
Lernen Sie, wie man einen Comic erstellt: Erfinden Sie Figuren, bauen Sie ein Szenario auf und zeichnen Sie ein Brett, geleitet von der Künstlerin Mélissa Valayer.
Italiano :
Imparate a creare un fumetto: inventate i personaggi, costruite uno scenario e disegnate una tavola, guidati dall’artista Mélissa Valayer.
Espanol :
Aprende a crear un cómic: inventa personajes, construye un escenario y dibuja un panel, de la mano de la artista Mélissa Valayer.
