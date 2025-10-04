Atelier BD Médiathèque municipale Seichamps
Atelier BD Samedi 4 octobre, 14h00 Médiathèque municipale Meurthe-et-Moselle
Gratuit
Début : 2025-10-04T14:00 – 2025-10-04T16:30
Benou, scénariste BD animera cet atelier à destination des 7-12 ans
Médiathèque municipale 3 Avenue de l'Europe 54280 Seichamps Seichamps 54280 Meurthe-et-Moselle Grand Est
C médiathèque de Seichamps