Atelier BD place du 6e R.P.I MA Mont-de-Marsan

place du 6e R.P.I MA Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan Landes

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

Atelier créatif autour de la BD, le samedi 8 novembre, de 14h à 17h.

A partir de 9 ans.

Comme les professionnels, réalisez une planche de bande dessinée à l’encre de Chine. Composition, plans, cadrages, style.. apprenez les bases avec en bonus une petite contrainte ludique pour stimuler votre imagination.

A l’Espace Mangas | tout public, sur inscription. .

place du 6e R.P.I MA Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr

