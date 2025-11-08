Atelier BD place du 6e R.P.I MA Mont-de-Marsan
place du 6e R.P.I MA Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan Landes
Atelier créatif autour de la BD, le samedi 8 novembre, de 14h à 17h.
A partir de 9 ans.
Comme les professionnels, réalisez une planche de bande dessinée à l’encre de Chine. Composition, plans, cadrages, style.. apprenez les bases avec en bonus une petite contrainte ludique pour stimuler votre imagination.
A l’Espace Mangas | tout public, sur inscription. .
place du 6e R.P.I MA Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr
