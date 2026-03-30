Atelier BD Montmorillon
Atelier BD Montmorillon mercredi 8 avril 2026.
Atelier BD
9 Avenue Pasteur Montmorillon Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-08
Date(s) :
2026-04-08
Utilisez les codes du film pour créer une bande dessinée d’une page. Apprenez à choisir vos plans et à explorer le cadrage, le rythme, et la mise en scène.
Pas besoin de texte, seulement le pouvoir des images.
Pour tous dès 12 ans ados et adultes
Gratuit- Sur inscription au 05 49 91 78 09 .
9 Avenue Pasteur Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 78 09 mediatheque@ville-montmorillon.fr
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English : Atelier BD
L’événement Atelier BD Montmorillon a été mis à jour le 2026-03-25 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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