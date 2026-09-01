Atelier BD Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Jean-Christophe Rufin · Sens
Informations pratiques
Sens
Atelier BD
Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 16:30:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-11-21
Viens réaliser ta propre bande dessinée , écrit ta propre histoire , réalise tes croquis , encre les et mets en couleurs afin de t’approprier les processus créatifs. .
Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 72 80
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English : Atelier BD
L’événement Atelier BD Sens a été mis à jour le 2026-06-02 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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