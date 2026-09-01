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Atelier BD Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Jean-Christophe Rufin · Sens

Atelier BD Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Médiathèque Jean-Christophe Rufin
Adresse
7 Rue René Binet
Ville
89100 Sens
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Sens

Atelier BD

Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-11-21

Viens réaliser ta propre bande dessinée , écrit ta propre histoire , réalise tes croquis , encre les et mets en couleurs afin de t’approprier les processus créatifs.   .

Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 72 80 

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English : Atelier BD

L’événement Atelier BD Sens a été mis à jour le 2026-06-02 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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