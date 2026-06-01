Atelier BD Place Bénigne Fournier Sombernon

Sombernon

Atelier BD

Place Bénigne Fournier Bibliothèque municipale Sombernon Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Atelier BD

Imagine puis réalise à l’aide de l’application Comic Life une page de bandes dessinées.

A partir de 9 ans

Gratuit 6 places sur réservation biblio.sombernon@ouche-montagne.fr

Animation proposée par la bibliothèque municipale et le réseau Ouche et Montagne dans le cadre de Partir en livre. .

Place Bénigne Fournier Bibliothèque municipale Sombernon 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 41 37 72 biblio.sombernon@ouche-montagne.fr

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English : Atelier BD

L’événement Atelier BD Sombernon a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Ouche et Montagne