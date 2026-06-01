Atelier BD Place Bénigne Fournier Sombernon
Atelier BD Place Bénigne Fournier Sombernon mercredi 24 juin 2026.
Sombernon
Atelier BD
Place Bénigne Fournier Bibliothèque municipale Sombernon Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Atelier BD
Imagine puis réalise à l’aide de l’application Comic Life une page de bandes dessinées.
A partir de 9 ans
Gratuit 6 places sur réservation biblio.sombernon@ouche-montagne.fr
Animation proposée par la bibliothèque municipale et le réseau Ouche et Montagne dans le cadre de Partir en livre. .
Place Bénigne Fournier Bibliothèque municipale Sombernon 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 41 37 72 biblio.sombernon@ouche-montagne.fr
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English : Atelier BD
L’événement Atelier BD Sombernon a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Ouche et Montagne
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