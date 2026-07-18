Atelier Beauté à la Thalasso Roz Marine Plage de Trestraou Perros-Guirec

Informations pratiques

Perros-Guirec

Atelier Beauté à la Thalasso Roz Marine

Plage de Trestraou 58 Boulevard Thalassa Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 09:00:00

fin : 2026-08-21 19:00:00

Date(s) :

2026-08-21

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Plage de Trestraou 58 Boulevard Thalassa Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 57 63 02 22

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English :

L’événement Atelier Beauté à la Thalasso Roz Marine Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme de Perros-Guirec