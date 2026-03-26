ATELIER BEAUTÉ Bel-Air-Val-d’Ance
ATELIER BEAUTÉ Bel-Air-Val-d’Ance samedi 11 avril 2026.
ATELIER BEAUTÉ
189 Route de Verrières Bel-Air-Val-d’Ance Lozère
Tarif : 15 – 15 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Atelier beauté personnalisée entre copines, animé par Emmanuelle.
Envie d’un moment sympa entre amies ? Emmanuelle propose des conseils personnalisés, une routine adaptée à ta peau, tout ça dans une ambiance conviviale.
Proposé par La Passerelle.
Atelier beauté personnalisée entre copines, animé par Emmanuelle.
Envie d’un moment sympa entre amies ? Emmanuelle propose des conseils personnalisés, une routine adaptée à ta peau, tout ça dans une ambiance conviviale.
Proposé par La Passerelle. .
189 Route de Verrières Bel-Air-Val-d’Ance 48600 Lozère Occitanie +33 7 52 02 38 37 chantal.dubois@gmail.com
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English :
Personalized beauty workshop with friends, led by Emmanuelle.
Looking for a fun moment with friends? Emmanuelle offers personalized advice and a routine adapted to your skin, all in a friendly atmosphere.
Presented by La Passerelle.
L’événement ATELIER BEAUTÉ Bel-Air-Val-d’Ance a été mis à jour le 2026-03-26 par 48-OT Langogne
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