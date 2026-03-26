ATELIER BEAUTÉ

189 Route de Verrières Bel-Air-Val-d’Ance Lozère

Tarif : 15 – 15 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Atelier beauté personnalisée entre copines, animé par Emmanuelle.

Envie d’un moment sympa entre amies ? Emmanuelle propose des conseils personnalisés, une routine adaptée à ta peau, tout ça dans une ambiance conviviale.

Proposé par La Passerelle.

Atelier beauté personnalisée entre copines, animé par Emmanuelle.

Envie d’un moment sympa entre amies ? Emmanuelle propose des conseils personnalisés, une routine adaptée à ta peau, tout ça dans une ambiance conviviale.

Proposé par La Passerelle. .

189 Route de Verrières Bel-Air-Val-d’Ance 48600 Lozère Occitanie +33 7 52 02 38 37 chantal.dubois@gmail.com

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English :

Personalized beauty workshop with friends, led by Emmanuelle.

Looking for a fun moment with friends? Emmanuelle offers personalized advice and a routine adapted to your skin, all in a friendly atmosphere.

Presented by La Passerelle.

L’événement ATELIER BEAUTÉ Bel-Air-Val-d’Ance a été mis à jour le 2026-03-26 par 48-OT Langogne