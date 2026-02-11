Atelier Beaux-arts pour enfants Hendaye

Atelier Beaux-arts pour enfants

51 rue de Hapetenia Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

Venez participer à un atelier créatif pour enfants gratuit organisé par Mr Bricolage.

Viens peindre, découper, coller et dessiner en découvrant l’univers de Vincent Van Gogh .

3 créneaux de disponibles 14h30, 15h15 et 16h00.

Les groupes seront limités à 4 enfants maximum.

Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte.

Les places sont limitées, venez réserver au magasin ou par téléphone. .

51 rue de Hapetenia Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 01 01

