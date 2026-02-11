Atelier Beaux-arts pour enfants Hendaye
jeudi 12 février 2026
Atelier Beaux-arts pour enfants
51 rue de Hapetenia Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12
fin : 2026-02-12
Date(s) :
2026-02-12
Venez participer à un atelier créatif pour enfants gratuit organisé par Mr Bricolage.
Viens peindre, découper, coller et dessiner en découvrant l’univers de Vincent Van Gogh .
3 créneaux de disponibles 14h30, 15h15 et 16h00.
Les groupes seront limités à 4 enfants maximum.
Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte.
Les places sont limitées, venez réserver au magasin ou par téléphone. .
51 rue de Hapetenia Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 01 01
