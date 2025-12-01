Atelier bébé au musée Mon empreinte de main de Noël Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon

Atelier bébé au musée Mon empreinte de main de Noël Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon mardi 23 décembre 2025.

Atelier bébé au musée Mon empreinte de main de Noël

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 10:30:00

fin : 2025-12-23 11:15:00

Date(s) :

2025-12-23

BUn moment tendre et créatif proposé aux tout-petits à l’occasion des fêtes de fin d’année..

Dans une ambiance douce et festive, après avoir observé les paysages enneigés des collections et écouté un joli conte de Noël, nos p’tits artistes seront invités à créer leur empreinte de main en argile à suspendre dans le sapin pour le plus délicat des souvenirs !

Tarif 8,50 € par enfant

Inscription musee@vernon27.fr 02 32 64 79 05 .

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 79 05 musee@vernon27.fr

English : Atelier bébé au musée Mon empreinte de main de Noël

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier bébé au musée Mon empreinte de main de Noël Vernon a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération