Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier bébé fermier Locoal-Mendon

Atelier bébé fermier Locoal-Mendon mardi 21 octobre 2025.

Atelier bébé fermier

les meneques Locoal-Mendon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-21 09:15:00
fin : 2025-11-01 09:45:00

Date(s) :
2025-10-21 2025-10-23 2025-10-28 2025-11-01

Atelier de 30 min pour les enfants de 6 à 17 mois. Nous irons à la rencontre des lapins, des cochons d’inde et du chien au sol dans l’enclos en mode cocooning.
Un parent par enfant dans l’enclos, le 2ème peut rester à l’extérieur.
Parents accompagnateurs gratuit.
Sur réservation obligatoire. Payement en espèce ou par chèque.   .

les meneques Locoal-Mendon 56550 Morbihan Bretagne +33 7 71 64 42 20 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier bébé fermier Locoal-Mendon a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon