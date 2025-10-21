Atelier bébé fermier Locoal-Mendon

Atelier bébé fermier

les meneques Locoal-Mendon Morbihan

Début : 2025-10-21 09:15:00

fin : 2025-11-01 09:45:00

2025-10-21 2025-10-23 2025-10-28 2025-11-01

Atelier de 30 min pour les enfants de 6 à 17 mois. Nous irons à la rencontre des lapins, des cochons d’inde et du chien au sol dans l’enclos en mode cocooning.

Un parent par enfant dans l’enclos, le 2ème peut rester à l’extérieur.

Parents accompagnateurs gratuit.

Sur réservation obligatoire. Payement en espèce ou par chèque. .

les meneques Locoal-Mendon 56550 Morbihan Bretagne +33 7 71 64 42 20

