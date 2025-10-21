Atelier bébé fermier Locoal-Mendon
Atelier bébé fermier Locoal-Mendon mardi 21 octobre 2025.
Atelier bébé fermier
les meneques Locoal-Mendon Morbihan
Début : 2025-10-21 09:15:00
fin : 2025-11-01 09:45:00
Date(s) :
2025-10-21 2025-10-23 2025-10-28 2025-11-01
Atelier de 30 min pour les enfants de 6 à 17 mois. Nous irons à la rencontre des lapins, des cochons d’inde et du chien au sol dans l’enclos en mode cocooning.
Un parent par enfant dans l’enclos, le 2ème peut rester à l’extérieur.
Parents accompagnateurs gratuit.
Sur réservation obligatoire. Payement en espèce ou par chèque. .
les meneques Locoal-Mendon 56550 Morbihan Bretagne +33 7 71 64 42 20
