Atelier Bébé fermier Marianimaux Locoal-Mendon
Atelier Bébé fermier Marianimaux Locoal-Mendon mardi 17 février 2026.
Atelier Bébé fermier
Marianimaux Lieu-dit Les Meneques Locoal-Mendon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17 09:30:00
fin : 2026-02-26 10:00:00
Date(s) :
2026-02-17 2026-02-26
Nous irons à la rencontre des lapins, des cochons d’inde et du chien au sol dans l’enclos en mode cocooning.
Un parent par enfant dans l’enclos, le 2ème peut rester à l’extérieur.
Parents accompagnateurs gratuit.
Atelier de 30 min pour les enfants de 6 à 17 mois.
Sur réservation obligatoire. Payement en espèce ou par chèque. .
Marianimaux Lieu-dit Les Meneques Locoal-Mendon 56550 Morbihan Bretagne
