Atelier Bébé fermier

Marianimaux Lieu-dit Les Meneques Locoal-Mendon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 09:30:00

fin : 2026-02-26 10:00:00

Date(s) :

2026-02-17 2026-02-26

Nous irons à la rencontre des lapins, des cochons d’inde et du chien au sol dans l’enclos en mode cocooning.

Un parent par enfant dans l’enclos, le 2ème peut rester à l’extérieur.

Parents accompagnateurs gratuit.

Atelier de 30 min pour les enfants de 6 à 17 mois.

Sur réservation obligatoire. Payement en espèce ou par chèque. .

