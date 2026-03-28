Atelier bébé fermier

13 route d’Erdeven Locoal-Mendon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 09:30:00

fin : 2026-04-20 10:00:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-20 2026-04-24 2026-04-27

Atelier de 30 min pour les enfants de 6 à 17 mois. Nous irons à la rencontre des lapins, des cochons d’inde et du chien au sol dans l’enclos en mode cocooning.

Un parent par enfant dans l’enclos, le 2ème peut rester à l’extérieur.

Parents accompagnateurs gratuit.

Sur réservation obligatoire. Payement en espèce ou par chèque. .

13 route d’Erdeven Locoal-Mendon 56550 Morbihan Bretagne +33 7 71 64 42 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier bébé fermier Locoal-Mendon a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon