Atelier Bébé Signe – Mois de la petite enfance Médiathèque James Baldwin Paris

Participez à un atelier Bébé Signes : une sensibilisation autour de la communication gestuelle durant lequel nous partageons des moments de plaisir autour de jeux et comptines, accompagnés de quelques signes issus de la Langue des Signes Française (LSF).

La communication gestuelle accroît les interactions visuelles entre le parent et son enfant et tend à encourager la communication. Avant que bébé acquière une communication orale, les signes sont à sa portée. Naturellement, il en saisit et exprime déjà : « au revoir », « bravo »… Il est proposé au tout petit de communiquer avec son corps, de par son imitation naturelle de l’adulte. Cela permet à bébé de communiquer ses besoins à son entourage, diminue les frustrations dues à l’incompréhension et enrichit la relation.

Pour les parents et les enfants de 0 à 3 ans.

Sur inscription auprès des bibliothécaires.

Cet évènement fait partie de Mois du livre et de la petite enfance dans le 19ème : Lire avec tous les bébés

Un atelier pour découvrir quelques signes de LSF et échanger avec son bébé, dans le cadre du Mois de la petite enfance.

Le samedi 14 février 2026

de 16h00 à 17h00

gratuit

Gratuit, sur inscription auprès des bibliothécaires.

Public tout-petits et adultes. Jusqu’à 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-14T17:00:00+01:00

fin : 2026-02-14T18:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-14T16:00:00+02:00_2026-02-14T17:00:00+02:00

Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris

+33144522770 mediatheque.james-baldwin@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/



Afficher la carte du lieu Médiathèque James Baldwin et trouvez le meilleur itinéraire

