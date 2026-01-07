Atelier Bébé Signe – Mois de la petite enfance Médiathèque James Baldwin Paris
Participez à un atelier Bébé Signes : une sensibilisation autour de la communication gestuelle durant lequel nous partageons des moments de plaisir autour de jeux et comptines, accompagnés de quelques signes issus de la Langue des Signes Française (LSF).
La communication gestuelle accroît les interactions visuelles entre le parent et son enfant et tend à encourager la communication. Avant que bébé acquière une communication orale, les signes sont à sa portée. Naturellement, il en saisit et exprime déjà : « au revoir », « bravo »… Il est proposé au tout petit de communiquer avec son corps, de par son imitation naturelle de l’adulte. Cela permet à bébé de communiquer ses besoins à son entourage, diminue les frustrations dues à l’incompréhension et enrichit la relation.
Pour les parents et les enfants de 0 à 3 ans.
Sur inscription auprès des bibliothécaires.
Cet évènement fait partie de Mois du livre et de la petite enfance dans le 19ème : Lire avec tous les bébés
Le samedi 14 février 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit
Public tout-petits et adultes. Jusqu’à 3 ans.
Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris
+33144522770 mediatheque.james-baldwin@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/
