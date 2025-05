Atelier Bébé signes – L’ODDAS La Pommeraie Fontenay-le-Comte, 7 juin 2025 10:00, Fontenay-le-Comte.

Vendée

Atelier Bébé signes L’ODDAS La Pommeraie 25 Rue des Cordiers Fontenay-le-Comte Vendée

Début : 2025-06-07 10:00:00

fin : 2025-08-02 11:00:00

2025-06-07

2025-06-21

2025-07-05

2025-07-19

2025-08-02

2025-08-30

2025-09-06

2025-09-20

2025-10-04

2025-10-18

2025-11-08

2025-11-15

2025-11-29

2025-12-06

2025-12-20

Animé par l’association VENT DES SIGNES

A partir de signes empruntés à la langue des signes, la communication gestuelle associée à la parole permet d’enrichir le vocabulaire gestuel des bébés et ainsi mieux comprendre ses envies, ses besoins et ses émotions.

Des ateliers ludiques, conviviaux autour d’histoires, de jeux et de comptines!

Ateliers destinés aux futurs parents, aux jeunes parents et aux professionnels de la petite enfance.

ATTENTION: le 30 août, l’atelier aura lieu au forum des associations.

5€ l’atelier, possibilité de participer à 1 ou plusieurs ateliers. .

L’ODDAS La Pommeraie 25 Rue des Cordiers

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 26 53

English :

Hosted by association VENT DES SIGNES

German :

Moderiert von der Vereinigung VENT DES SIGNES

Italiano :

Ospitato dall’associazione VENT DES SIGNES

Espanol :

Organizado por la asociación VENT DES SIGNES

L’événement Atelier Bébé signes Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2025-05-18 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin