Atelier bébés fermiers

Dessine moi un mouton Buchy Seine-Maritime

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-29 11:30:00

2026-03-07 2026-03-29

Bébés Fermiers (8 mois 2 ans)

Auprès des animaux, les touts petits feront beaucoup de découvertes les bruits des animaux, les différentes odeurs, les différentes textures des animaux, de leur nourriture et de leur environnement.

Ils se familiariseront avec un environnement différent, idéal pour leur éveil et passeront un merveilleux moment de partage avec ses parents, ses grands-parents …

Les ateliers durent 1h30 environ.

Tarif 8€ par personne pour les ateliers en famille.

Pensez aux vêtements qui ne craignent pas, et des chaussures adaptées ! Vous venez dans une ferme où les animaux vivent dehors toute l’année ! ​En cas de pluie ponctuelle, l’atelier est maintenu. .

Dessine moi un mouton Buchy 76750 Seine-Maritime Normandie

