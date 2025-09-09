Atelier bébés joueurs Ludothèque, face au portail de l’école Saint-Georges-de-Didonne
Atelier bébés joueurs Ludothèque, face au portail de l’école Saint-Georges-de-Didonne mardi 9 septembre 2025.
Atelier bébés joueurs
Ludothèque, face au portail de l’école 1 Avenue des tilleuls Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Début : 2025-09-09 09:30:00
fin : 2025-09-09 11:30:00
2025-09-09 2025-09-23
Le jeu commence ici, dès les premiers pas.
Ludothèque, face au portail de l’école 1 Avenue des tilleuls Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 07 00 ludotheque@sgdd.fr
English :
The game starts here, from the very first steps.
German :
Das Spiel beginnt hier, bei den ersten Schritten.
Italiano :
Il gioco inizia qui, fin dai primi passi.
Espanol :
El juego empieza aquí, desde los primeros pasos.
