Atelier bébés joueurs Ludothèque, face au portail de l’école Saint-Georges-de-Didonne

Atelier bébés joueurs Ludothèque, face au portail de l’école Saint-Georges-de-Didonne mardi 9 septembre 2025.

Atelier bébés joueurs

Ludothèque, face au portail de l’école 1 Avenue des tilleuls Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-09 09:30:00

fin : 2025-09-09 11:30:00

Date(s) :

2025-09-09 2025-09-23

Le jeu commence ici, dès les premiers pas.

.

Ludothèque, face au portail de l’école 1 Avenue des tilleuls Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 07 00 ludotheque@sgdd.fr

English :

The game starts here, from the very first steps.

German :

Das Spiel beginnt hier, bei den ersten Schritten.

Italiano :

Il gioco inizia qui, fin dai primi passi.

Espanol :

El juego empieza aquí, desde los primeros pasos.

L’événement Atelier bébés joueurs Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2025-08-26 par Royan Atlantique