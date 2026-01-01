Atelier Bébés joueurs Face au portail de l’école Saint-Georges-de-Didonne

Atelier Bébés joueurs

Face au portail de l'école 1 avenue des Tilleuls Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Début : 2026-01-13 09:30:00

fin : 2026-01-13 11:30:00

Date(s) :

2026-01-13 2026-01-27 2026-09-09 2026-09-23 2026-10-07 2026-10-21 2026-11-04 2026-11-18 2026-12-09 2026-12-23

Le jeu commence ici, dès les premiers pas.

Face au portail de l’école 1 avenue des Tilleuls Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 07 00 ludotheque@sgdd.fr

English :

The game starts here, from the very first steps.

L’événement Atelier Bébés joueurs Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-01-07 par Royan Atlantique