Atelier Bébés lecteurs Tauché Sainte Blandine Aigondigné

Atelier Bébés lecteurs

Tauché Sainte Blandine 24 rue Jacques Bujault Aigondigné Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Venez partager un moment de lecture et éveiller votre bébé à l’univers et la manipulation des livres le samedi 21 février de 10h à 10h45 à la bibliothèque de Sainte Blandine.??

Places limitées réservations avant le jeudi 19 février .

Tauché Sainte Blandine 24 rue Jacques Bujault Aigondigné 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 48 11 54 65 bibliotheque@aigondigne.fr

