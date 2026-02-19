Atelier Bébés lecteurs Tauché Sainte Blandine Aigondigné
Atelier Bébés lecteurs Tauché Sainte Blandine Aigondigné samedi 21 février 2026.
Atelier Bébés lecteurs
Tauché Sainte Blandine 24 rue Jacques Bujault Aigondigné Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Venez partager un moment de lecture et éveiller votre bébé à l’univers et la manipulation des livres le samedi 21 février de 10h à 10h45 à la bibliothèque de Sainte Blandine.??
Places limitées réservations avant le jeudi 19 février .
Tauché Sainte Blandine 24 rue Jacques Bujault Aigondigné 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 48 11 54 65 bibliotheque@aigondigne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Bébés lecteurs
L’événement Atelier Bébés lecteurs Aigondigné a été mis à jour le 2026-02-16 par OT Pays Mellois