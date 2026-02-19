Atelier Bébés lecteurs Tauché Sainte Blandine Aigondigné

Atelier Bébés lecteurs

Atelier Bébés lecteurs Tauché Sainte Blandine Aigondigné samedi 21 février 2026.

Atelier Bébés lecteurs

Tauché Sainte Blandine 24 rue Jacques Bujault Aigondigné Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21

Date(s) :
2026-02-21

Venez partager un moment de lecture et éveiller votre bébé à l’univers et la manipulation des livres le samedi 21 février de 10h à 10h45 à la bibliothèque de Sainte Blandine.??
Places limitées réservations avant le jeudi 19 février   .

Tauché Sainte Blandine 24 rue Jacques Bujault Aigondigné 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 48 11 54 65  bibliotheque@aigondigne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Bébés lecteurs

L’événement Atelier Bébés lecteurs Aigondigné a été mis à jour le 2026-02-16 par OT Pays Mellois