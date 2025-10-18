Atelier bébés-lecteurs Médiathèque Joseph Schaefer Bitche

Atelier bébés-lecteurs

Médiathèque Joseph Schaefer 44 rue Saint Augustin Bitche Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-18 10:30:00

2025-10-18

Eveil à la lecture, histoires, comptines et jeux de doigts.

Enfants 0-3 ans 30 min sur inscriptionEnfants

Médiathèque Joseph Schaefer 44 rue Saint Augustin Bitche 57230 Moselle Grand Est +33 3 87 06 15 76

English :

Introduction to reading, stories, nursery rhymes and finger plays.

Children 0-3 years 30 min registration required

German :

Erwachen zum Lesen, Geschichten, Reime und Fingerspiele.

Kinder 0-3 Jahre 30 Min. mit Anmeldung

Italiano :

Introduzione alla lettura, storie, filastrocche e giochi di dita.

Bambini 0-3 anni 30 min iscrizione obbligatoria

Espanol :

Iniciación a la lectura, cuentos, canciones infantiles y juegos de dedos.

Niños de 0 a 3 años 30 min inscripción obligatoria

