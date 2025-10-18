Atelier bébés-lecteurs Médiathèque Joseph Schaefer Bitche
Atelier bébés-lecteurs Médiathèque Joseph Schaefer Bitche samedi 18 octobre 2025.
Atelier bébés-lecteurs
Médiathèque Joseph Schaefer 44 rue Saint Augustin Bitche Moselle
Gratuit
Début : Samedi Samedi 2025-10-18 10:00:00
fin : 2025-10-18 10:30:00
2025-10-18
Eveil à la lecture, histoires, comptines et jeux de doigts.
Enfants 0-3 ans 30 min sur inscriptionEnfants
Médiathèque Joseph Schaefer 44 rue Saint Augustin Bitche 57230 Moselle Grand Est +33 3 87 06 15 76
English :
Introduction to reading, stories, nursery rhymes and finger plays.
Children 0-3 years 30 min registration required
German :
Erwachen zum Lesen, Geschichten, Reime und Fingerspiele.
Kinder 0-3 Jahre 30 Min. mit Anmeldung
Italiano :
Introduzione alla lettura, storie, filastrocche e giochi di dita.
Bambini 0-3 anni 30 min iscrizione obbligatoria
Espanol :
Iniciación a la lectura, cuentos, canciones infantiles y juegos de dedos.
Niños de 0 a 3 años 30 min inscripción obligatoria
