Atelier bébés lecteurs Médiathèque Joseph Schaefer Bitche

Atelier bébés lecteurs

Médiathèque Joseph Schaefer 44 rue Saint Augustin Bitche Moselle

Gratuit

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2026-01-17 10:00:00

Début : Samedi Samedi 2026-01-17 10:00:00

fin : 2026-01-17 10:30:00

2026-01-17

2026-01-17

Eveil à la lecture, histoires, comptines et jeux de doigts.

Enfants 0-3 ans 30 min sur inscription.

Contacter le 03 87 06 15 76 ou via mail par contact@mediatheque-josephschaefer.frTout public

Médiathèque Joseph Schaefer 44 rue Saint Augustin Bitche 57230 Moselle Grand Est +33 3 87 06 15 76

English :

Introduction to reading, stories, nursery rhymes and finger plays.

Children 0-3 years 30 min registration required.

Contact 03 87 06 15 76 or contact@mediatheque-josephschaefer.fr

L’événement Atelier bébés lecteurs Bitche a été mis à jour le 2026-01-08 par OT DU PAYS DE BITCHE