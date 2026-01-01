Atelier bébés lecteurs Médiathèque Joseph Schaefer Bitche
samedi 17 janvier 2026.
Atelier bébés lecteurs
Médiathèque Joseph Schaefer 44 rue Saint Augustin Bitche Moselle
Gratuit
Début : Samedi Samedi 2026-01-17 10:00:00
fin : 2026-01-17 10:30:00
2026-01-17
Eveil à la lecture, histoires, comptines et jeux de doigts.
Enfants 0-3 ans 30 min sur inscription.
Contacter le 03 87 06 15 76 ou via mail par contact@mediatheque-josephschaefer.frTout public
Médiathèque Joseph Schaefer 44 rue Saint Augustin Bitche 57230 Moselle Grand Est +33 3 87 06 15 76
English :
Introduction to reading, stories, nursery rhymes and finger plays.
Children 0-3 years 30 min registration required.
Contact 03 87 06 15 76 or contact@mediatheque-josephschaefer.fr
L’événement Atelier bébés lecteurs Bitche a été mis à jour le 2026-01-08 par OT DU PAYS DE BITCHE