Atelier bébés lecteurs Boulevard Darnet Jumilhac-le-Grand

Informations pratiques

Jumilhac-le-Grand

Atelier bébés lecteurs

Boulevard Darnet Bibliothèque Jumilhac-le-Grand Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 10:00:00

fin : 2026-09-17 11:00:00

Date(s) :

2026-09-17 2026-11-19

Pour les tout petits de 0 à 3 ans , venez partager des histoires, des comptines contées par Marie et Sandrine

Pour les tout petits de 0 à 3 ans , venez partager des histoires, des comptines contées par Marie et Sandrine .

Boulevard Darnet Bibliothèque Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 07 34

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English : Atelier bébés lecteurs

For the little ones from 0 to 3 years old, come and share stories and rhymes told by Marie and Sandrine

L’événement Atelier bébés lecteurs Jumilhac-le-Grand a été mis à jour le 2026-09-05 par Isle-Auvézère