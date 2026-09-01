Atelier bébés lecteurs Boulevard Darnet Jumilhac-le-Grand
jeudi 17 septembre 2026 · Boulevard Darnet · Jumilhac-le-Grand
Informations pratiques
Jumilhac-le-Grand
Atelier bébés lecteurs
Boulevard Darnet Bibliothèque Jumilhac-le-Grand Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 10:00:00
fin : 2026-09-17 11:00:00
Date(s) :
2026-09-17 2026-11-19
Pour les tout petits de 0 à 3 ans , venez partager des histoires, des comptines contées par Marie et Sandrine
Pour les tout petits de 0 à 3 ans , venez partager des histoires, des comptines contées par Marie et Sandrine .
Boulevard Darnet Bibliothèque Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 07 34
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English : Atelier bébés lecteurs
For the little ones from 0 to 3 years old, come and share stories and rhymes told by Marie and Sandrine
L’événement Atelier bébés lecteurs Jumilhac-le-Grand a été mis à jour le 2026-09-05 par Isle-Auvézère
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