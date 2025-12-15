Atelier bébés lecteurs lectrices Champagnac-de-Belair

Atelier bébés lecteurs lectrices

Médiathèque Champagnac-de-Belair Dordogne

Début : 2025-12-16

fin : 2025-12-16

2025-12-16

Des lectures d’albums pour partager le plaisir du texte et des images et redécouvrir le plaisir de lire ensemble. Gratuit et ouvert aux enfants de 0 à 3 ans, accompagnés de maman, papa, papi, mamie, nounou…

Médiathèque Champagnac-de-Belair 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 68 50 mediathequemareuil@dronneetbelle.fr

English :

Book readings to share the pleasure of text and images and rediscover the pleasure of reading together. Free and open to children aged 0 to 3, accompanied by mom, dad, grandma, nanny…

