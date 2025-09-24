Atelier bébés lecteurs Médiathèque Mareuil en Périgord

Atelier bébés lecteurs Médiathèque Mareuil en Périgord mercredi 24 septembre 2025.

Atelier bébés lecteurs

Médiathèque 3 place des Promenades Mareuil en Périgord Dordogne

Des lectures d’albums pour partager le plaisir du texte et des images et redécouvrir le plaisir de lire ensemble. Gratuit et ouvert aux enfants de 0 à 3 ans, accompagnés de maman, papa, papi, mamie, nounou…

Médiathèque 3 place des Promenades Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 68 50 mediathequemareuil@dronneetbelle.fr

English :

Book readings to share the pleasure of text and images and rediscover the pleasure of reading together. Free and open to children aged 0 to 3, accompanied by mom, dad, grandma, nanny…

German : Atelier bébés lecteurs

Lesungen aus Alben, um die Freude an Texten und Bildern zu teilen und den Spaß am gemeinsamen Lesen wiederzuentdecken. Kostenlos und offen für Kinder von 0 bis 3 Jahren in Begleitung von Mama, Papa, Opa, Oma, Nanny…

Italiano :

Letture di libri per condividere il piacere del testo e delle immagini e riscoprire il piacere di leggere insieme. Gratuito e aperto ai bambini da 0 a 3 anni, accompagnati da mamma, papà, nonna, tata…

Espanol : Atelier bébés lecteurs

Lecturas de libros para compartir el placer de los textos y las imágenes y redescubrir juntos el placer de la lectura. Gratis y abierto a niños de 0 a 3 años, acompañados de mamá, papá, abuela, niñera…

