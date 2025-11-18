Atelier bébés lecteurs Médiathèque de Chevillon Chevillon

Atelier bébés lecteurs Mardi 16 décembre, 09h30 Médiathèque de Chevillon Haute-Marne

Entrée libre sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-16T09:30:00 – 2025-12-16T10:30:00

Fin : 2025-12-16T09:30:00 – 2025-12-16T10:30:00

Un temps privilégié pour développer l’éveil sensible et culturel du tout-petit par la découverte des livres sous toutes leurs formes, leurs couleurs, leurs matières.

Médiathèque de Chevillon Rue du Château, 52170 Chevillon Chevillon 52170 Chevillon Haute-Marne Grand Est 03 25 04 95 70 https://www.facebook.com/mediatheque.chevillon [{« type »: « email », « value »: « media-chevillon@agglo-saintdizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0325049570 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100006447252171 »}]

Un atelier pour développer la coordination, le tout-petit prend conscience de son corps.