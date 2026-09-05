Atelier bébés lecteurs « Noël » Boulevard Darnet Jumilhac-le-Grand
jeudi 10 décembre 2026 · Boulevard Darnet · Jumilhac-le-Grand
Informations pratiques
Jumilhac-le-Grand
Atelier bébés lecteurs « Noël »
Boulevard Darnet Bibliothèque Jumilhac-le-Grand Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-10 10:00:00
fin : 2026-12-10 11:00:00
Date(s) :
2026-12-10
Pour les tout petits de 0 à 3 ans , venez partager des histoires, des comptines contées par Marie et Sandrine sur le thème de Noël / Gratuit
Pour les tout petits de 0 à 3 ans , venez partager des histoires, des comptines contées par Marie et Sandrine sur le thème de Noël / Gratuit .
Boulevard Darnet Bibliothèque Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 07 34
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English : Atelier bébés lecteurs « Noël »
For little ones ages 0%E0 to 3, come enjoy stories and nursery rhymes read by Marie and Sandrine on the theme of Christmas / Free
L’événement Atelier bébés lecteurs « Noël » Jumilhac-le-Grand a été mis à jour le 2026-09-05 par Isle-Auvézère
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