Atelier bébés lecteurs Thiviers

mercredi 22 octobre 2025

Atelier bébés lecteurs

Bibliothèque Médiathèque Thiviers Dordogne

2025-10-22

2025-10-22

2025-10-22

Des séances interactives de lecture avec des bébés à la Bibliothèque de Thiviers pour les enfants de 3 mois à 3 ans accompagnés par un parent. Lecture d’albums et comptines.

Spécial musique en partenariat avec le RPE Relais Petite enfance pour les enfants de 3 mois à 3 ans accompagnés par un parent. Lecture d’albums et comptines. .

Bibliothèque Médiathèque Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 08 82 bibliothequethiviers@perigord-limousin.fr

English :

Interactive reading sessions with babies at the Thiviers Library for children aged 3 months to 3 years accompanied by a parent. Reading albums and nursery rhymes.

German : Atelier bébés lecteurs

Interaktive Lesestunden mit Babys in der Bibliothek von Thiviers für Kinder von 3 Monaten bis 3 Jahren in Begleitung eines Elternteils. Vorlesen von Alben und Kinderreimen.

Italiano :

Sessioni di lettura interattiva con i neonati presso la Biblioteca Thiviers per bambini dai 3 mesi ai 3 anni accompagnati da un genitore. Lettura di album e filastrocche.

Espanol : Atelier bébés lecteurs

Sesiones de lectura interactiva con bebés en la Biblioteca Thiviers para niños de 3 meses a 3 años acompañados por uno de sus padres. Lectura de álbumes y canciones infantiles.

