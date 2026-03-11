Atelier bébés lecteurs Bibliothèque Médiathèque Thiviers
Atelier bébés lecteurs
Bibliothèque Médiathèque 3 espace Rodolphe Charles Cézard Thiviers Dordogne
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-22
2026-04-22 2026-06-10
En partenariat avec le RPE Relais Petite enfance pour les enfants de 3 mois à 3 ans accompagnés par un parent, une assistante maternelle.
Lecture d’albums et comptines. .
Bibliothèque Médiathèque 3 espace Rodolphe Charles Cézard Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 08 82 bibliothequethiviers@perigord-limousin.fr
