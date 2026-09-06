Atelier bébés lecteurs Bibliothèque Médiathèque Thiviers
mardi 20 octobre 2026 · Bibliothèque Médiathèque · Thiviers
Informations pratiques
Thiviers
Atelier bébés lecteurs
Bibliothèque Médiathèque 3 espace Rodolphe Charles Cézard Thiviers Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 10:00:00
fin : 2026-10-20
Date(s) :
2026-10-20 2026-12-08
En partenariat avec le RPE – Relais Petite enfance pour les enfants de 3 mois à 3 ans accompagnés par un parent, une assistante maternelle.
Lecture d’albums et comptines. .
Bibliothèque Médiathèque 3 espace Rodolphe Charles Cézard Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 08 82 bibliothequethiviers@perigord-limousin.fr
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English : Atelier bébés lecteurs
L’événement Atelier bébés lecteurs Thiviers a été mis à jour le 2026-09-06 par Isle-Auvézère
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