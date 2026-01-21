Atelier Bee Wrap Amilly

Atelier Bee Wrap

56 Rue des Droits de l’Homme Amilly Loiret

Début : 2026-02-21 10:00:00

Bye bye cellophane et papier d’aluminium ! Un atelier pour apprendre à fabriquer des emballages écologiques, faits en tissu et cire d’abeille, optimisant la conservation des aliments, et réutilisables.

Matériel fourni mais vous pouvez amener vos propres tissus si vous le souhaitez. .

56 Rue des Droits de l’Homme Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 09 55

Bee Wrap workshop

