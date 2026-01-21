Atelier Bee Wrap Amilly
Atelier Bee Wrap Amilly samedi 21 février 2026.
Atelier Bee Wrap
56 Rue des Droits de l’Homme Amilly Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 10:00:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Atelier Bee Wrap
Bye bye cellophane et papier d’aluminium ! Un atelier pour apprendre à fabriquer des emballages écologiques, faits en tissu et cire d’abeille, optimisant la conservation des aliments, et réutilisables.
Matériel fourni mais vous pouvez amener vos propres tissus si vous le souhaitez. .
56 Rue des Droits de l’Homme Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 09 55
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Bee Wrap workshop
L’événement Atelier Bee Wrap Amilly a été mis à jour le 2026-01-21 par OT MONTARGIS