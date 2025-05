Atelier Bee wrap – Salle Isléa Cuisine Avermes, 2 juin 2025 14:00, Avermes.

Allier

Atelier Bee wrap Salle Isléa Cuisine Avenue des Isles Avermes Allier

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

non adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-02 14:00:00

fin : 2025-06-02 16:00:00

Date(s) :

2025-06-02

Bee wrap, l’alternative du filme alimentaire. Tissu en coton enduit de cire d’abeille.

.

Salle Isléa Cuisine Avenue des Isles

Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 43 86 59 48 lepointcommunavermes@gmail.com

English :

Bee wrap, the alternative to food wrap. Cotton fabric coated with beeswax.

German :

Bee wrap, die Alternative zu Lebensmittelfilmen. Mit Bienenwachs beschichteter Baumwollstoff.

Italiano :

L’involucro d’api, l’alternativa alla pellicola trasparente. Tessuto di cotone rivestito di cera d’api.

Espanol :

Envoltorio apícola, la alternativa al film transparente. Tejido de algodón recubierto de cera de abeja.

L’événement Atelier Bee wrap Avermes a été mis à jour le 2025-05-14 par Office du tourisme de Moulins & sa région