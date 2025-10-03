Atelier Bee-Wrap La Sève Ferme de la Cure Sailly

Atelier Bee-Wrap

La Sève Ferme de la Cure 3 rue des Bonnes-Joies Sailly Yvelines

Début : 2025-10-03 18:30:00

fin : 2025-10-03 19:30:00

2025-10-03

Connaissez-vous le bee wrap ?

Rendez-vous pendant le marché à la ferme du vendredi 03 octobre pour découvrir cet objet écologique et pratique, simple à réaliser chez vous !

La Sève Ferme de la Cure 3 rue des Bonnes-Joies Sailly 78440 Yvelines Île-de-France +33 1 30 33 00 77 contact@seve-asso.fr

English :

Do you know what a bee wrap is?

Come along to the farm market on Friday, October 03, and discover this ecological and practical product that’s so easy to make at home!

German :

Kennen Sie den Bee Wrap?

Treffen Sie sich während des Bauernmarktes am Freitag, den 03. Oktober, um dieses umweltfreundliche und praktische Objekt zu entdecken, das Sie ganz einfach zu Hause herstellen können!

Italiano :

Avete mai sentito parlare dell’impacco per le api?

Venite al mercato agricolo venerdì 03 ottobre per saperne di più su questo prodotto pratico, ecologico e facile da realizzare a casa!

Espanol :

¿Ha oído hablar del envoltorio para abejas?

Acérquese al mercado agrícola el viernes 3 de octubre y descubra este producto práctico, ecológico y fácil de hacer en casa

L’événement Atelier Bee-Wrap Sailly a été mis à jour le 2025-09-25 par Parc naturel régional du Vexin Français