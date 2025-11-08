Atelier Before Festival du Grain Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre

Atelier Before Festival du Grain

Début : 2025-11-08 14:00:00

En amont de son festival de cinéma, l’association Du Grain à Démoudre vous propose une journée d’ateliers et de projections autour de la musique !

Au programme

14h Phonotropic Live de Nikodio et Sylvain Choinier.

Phonotropic Live est un dyptique électro-ciné-graphique, une performance de dessins animés sur phonotrope projetée en direct. Les deux artistes imaginent un nouveau voyage à chaque représentation, en direct. Le dessin animé sur un vinyle explore la macro-matière encrée, tracée et grattée sous les yeux du public.

15h30 Projection de 6 courts métrages de fictions

16h30 Table mashup mixez en direct des extraits vidéos, de la musique et des bruitages afin de créer un film de façon ludique et collaborative.

Cette table de montage , au sens premier du terme, permet de mixer en direct des extraits vidéos, des musiques, des bruitages et même d’enregistrer des doublages voix, le tout par le biais de simples cartes et d’un micro. Plus besoin de programmes de montage, cet outil vidéo permet de créer un petit film de façon ludique et collaborative.

À partir de 8 ans.

Le festival de cinéma Du Grain a lieu du 14 au 23 novembre 2025, à Gonfreville-l’Orcher, Le Havre, Montivilliers et Harfleur. Retrouvez le programme et les infos pratiques dugrainademoudre.com .

