Atelier Beignets avec Gérard pâtissier et hôte au coeur de la campagne. Saint-Georges-Armont mercredi 11 février 2026.
A la ferme du Hérisson Rose Saint-Georges-Armont Doubs
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2026-02-11 14:00:00
fin : 2026-02-11 17:30:00
2026-02-11
Rejoignez Gérard, pâtissier expérimenté qui a longtemps tenu une grande pâtisserie à Strasbourg. Aujourd’hui propriétaire de chambre d’hôtes à Saint-Georges-Armont, il organise ponctuellement des ateliers pâtisserie ouverts à tous pour partager son savoir-faire et sa passion. .
A la ferme du Hérisson Rose Saint-Georges-Armont 25340 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 58 42 65
