Atelier Beignets avec Gérard pâtissier et hôte au coeur de la campagne.

La ferme du Hérisson Rose Saint-Georges-Armont Doubs

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 14:00:00

fin : 2026-03-04 17:30:00

Date(s) :

2026-03-04

Rejoignez Gérard, pâtissier expérimenté qui a longtemps tenu une grande pâtisserie à Strasbourg. Aujourd’hui propriétaire de chambre d’hôtes à Saint-Georges-Armont, il organise ponctuellement des ateliers pâtisserie ouverts à tous pour partager son savoir-faire et sa passion. .

La ferme du Hérisson Rose Saint-Georges-Armont 25340 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 58 42 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier Beignets avec Gérard pâtissier et hôte au coeur de la campagne. Saint-Georges-Armont a été mis à jour le 2026-02-05 par OFFICE DE TOURISME DES 2 VALLEES VERTES