Rue de Cézin Marçon Sarthe

Tarif : 30 – 30 – EUR

Début : 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-27 12:00:00

2025-09-27

• ATELIER BERNACHE ! En septembre, un moment à part, celui de la vinification, quand le mout se transforme peu à peu en alcool.

Atelier « Bernache » le 27 septembre

Au domaine, le vigneron, vous fera visiter sa cave en vous apprenant les temps forts du travail au chai vinification, soutirage, clarification…

RDV à 10h au domaine de Cézin à Marçon

Minimum 6 pers. /Maximum 12 pers.

Coût 30€ par personne avec dégustation gourmande

Le prix comprend la dégustation gourmande, les dégustations, l’animation par le vigneron ou un œnologue, le verre de dégustation.

Durée 2h .

Rue de Cézin Marçon 72340 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 16 83 info@vallee-du-loir.com

English :

? BARNACLE WORKSHOP! In September, it’s a special time: the winemaking process, when the must gradually transforms into alcohol.

German :

? ATELIER BERNACHE! Im September ist ein ganz besonderer Moment: die Weinbereitung, wenn sich der Most allmählich in Alkohol verwandelt.

Italiano :

? LABORATORIO DI BARNACLE! Settembre è un momento speciale, in cui il mosto si trasforma gradualmente in alcol.

Espanol :

? ¡TALLER DE PERCEBES! Septiembre es un momento especial, cuando el mosto se transforma poco a poco en alcohol.

L’événement Atelier Bernache au domaine de Cézin Marçon a été mis à jour le 2025-09-05 par OT Vallée du Loir