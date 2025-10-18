Atelier Bernache au domaine « Les Maisons Rouges » Ruillé-sur-Loir Loir en Vallée

Atelier Bernache au domaine « Les Maisons Rouges » Ruillé-sur-Loir Loir en Vallée samedi 18 octobre 2025.

Atelier Bernache au domaine « Les Maisons Rouges »

Ruillé-sur-Loir 26 Route des Hautes Touches Loir en Vallée Sarthe

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : 2025-10-18, 10:00-12:00

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-18 12:00:00

Date(s) :

2025-10-18

• ATELIER BERNACHE ! En octobre, un moment à part, celui de la vinification, quand le mout se transforme peu à peu en alcool.

Au domaine, le vigneron, Julien Peltier vous fera visiter sa cave en vous apprenant les temps forts du travail au chai vinification, soutirage, clarification…

RDV à 10h au domaine des Maisons Rouges à Ruillé-sur-Loir (Loir en Vallée)

Minimum 6 pers. /Maximum 12 pers.

Coût 30€ par personne avec dégustation gourmande

Le prix comprend la dégustation gourmande, les dégustations, l’animation par le vigneron ou un œnologue, le verre de dégustation.

Durée 2h .

Ruillé-sur-Loir 26 Route des Hautes Touches Loir en Vallée 72340 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 16 83 info@vallee-du-loir.com

English :

? BARNACLE WORKSHOP! A special moment in October, when the must gradually transforms into alcohol.

German :

? ATELIER BERNACHE! Im Oktober ein ganz besonderer Moment: die Weinbereitung, wenn sich der Most allmählich in Alkohol verwandelt.

Italiano :

? LABORATORIO DI BARNACLE! Ottobre è un momento speciale, in cui il mosto si trasforma gradualmente in alcol.

Espanol :

? ¡TALLER DE PERCEBES! Octubre es una época especial, en la que el mosto se transforma poco a poco en alcohol.

