Atelier Bêtes à part le jeu géant à composer Rue de la Croix Cordier Tinqueux

Atelier Bêtes à part le jeu géant à composer

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Début : 2026-03-07 15:00:00

fin : 2026-03-07 17:00:00

2026-03-07

Tout public

Avec Gaëlle Allart, dans le cadre de l’exposition Les bêtes au bois dormant.

Plumes, pattes, becs, ailes… Autour de toi, un bestiaire en morceaux n’attend plus que ton imagination pour reprendre vie ! Pas besoin de mode d’emploi — ici, tout est permis !

Age = 4 ans+ .

Rue de la Croix Cordier Médiathèque Le Carré Blanc Tinqueux 51430 Marne Grand Est

English : Atelier Bêtes à part le jeu géant à composer

