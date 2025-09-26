Atelier Bêtes à part le jeu géant à composer Rue de la Croix Cordier Tinqueux
Atelier Bêtes à part le jeu géant à composer Rue de la Croix Cordier Tinqueux samedi 7 mars 2026.
Rue de la Croix Cordier Médiathèque Le Carré Blanc Tinqueux Marne
Gratuit
Entrée libre
Début : 2026-03-07 15:00:00
fin : 2026-03-07 17:00:00
2026-03-07
Tout public
Avec Gaëlle Allart, dans le cadre de l’exposition Les bêtes au bois dormant.
Plumes, pattes, becs, ailes… Autour de toi, un bestiaire en morceaux n’attend plus que ton imagination pour reprendre vie ! Pas besoin de mode d’emploi — ici, tout est permis !
Age = 4 ans+ .
Rue de la Croix Cordier Médiathèque Le Carré Blanc Tinqueux 51430 Marne Grand Est
