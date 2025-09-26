Atelier Bêtes à part le jeu géant à composer Rue de la Croix Cordier Tinqueux

Rue de la Croix Cordier Médiathèque Le Carré Blanc Tinqueux Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Début : 2026-03-07 15:00:00
fin : 2026-03-07 17:00:00

2026-03-07

Tout public
Avec Gaëlle Allart, dans le cadre de l’exposition Les bêtes au bois dormant.

Plumes, pattes, becs, ailes… Autour de toi, un bestiaire en morceaux n’attend plus que ton imagination pour reprendre vie ! Pas besoin de mode d’emploi — ici, tout est permis !

Age = 4 ans+   .

