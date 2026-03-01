Atelier Bêtes de Musées MARCIAC Marciac

Atelier Bêtes de Musées

MARCIAC 10 Bis rue du Chevalier d'Antras Marciac Gers

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-03-07 15:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Au cœur du pôle culturel et touristique des Augustins, une programmation riche et accessible à tous vous attend, mêlant patrimoine, création artistique et expériences immersives.

Viens découvrir les bulles de folies qui explorent une thématique de façon ludique sur le grand écran et participe à l’atelier créatif qui suit le thème Bêtes de Musées

A partir de 6 ans. Gratuit. .

MARCIAC 10 Bis rue du Chevalier d'Antras Marciac 32230 Gers Occitanie +33 6 78 10 66 16 mdv@marciac.fr

English :

At the heart of the Augustins cultural and tourist center, a rich program of events accessible to all awaits you, combining heritage, artistic creation and immersive experiences.

Come and discover the bubbles de folies , which explore a theme in a playful way on the big screen, and take part in the creative workshop following the theme Bêtes de Musées

