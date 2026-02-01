Atelier beurre à la Ferme aux 5 Chemins Le Bourg-d’Iré Lieu-dit La Thibaudaie Segré-en-Anjou Bleu

Atelier beurre à la Ferme aux 5 Chemins Le Bourg-d’Iré

Lieu-dit La Thibaudaie La Thibaudaie, le Bourg-d'Iré Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 15:00:00

fin : 2026-02-26 16:30:00

Date(s) :

2026-02-26

La Ferme aux 5 chemins, au Bourg-d’Iré vous invite à un atelier fabrication de beurre, le jeudi 26 février 2026 à 15h.

Du lait au beurre, découvrez les différentes étapes de son élaboration barattage et moulage en passant par la découverte de l’écrémage.

Aborder l’histoire de la fabrication du beurre, à travers le monde et ses évolutions.

Dégustation du beurre accompagné d’un verre de jus de pomme de la ferme à la fin. Déambulation possible ensuite sur la ferme.

Prévoir une glacière pour repartir avec 2 beurres d’environ 125 grammes chacun.

Sur inscription. .

Lieu-dit La Thibaudaie La Thibaudaie, le Bourg-d'Iré Segré-en-Anjou Bleu 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 77 78 62 68 fermeaux5chemins@gmail.com

English :

The Ferme aux 5 chemins in Bourg-d’Iré invites you to a butter-making workshop on Thursday, February 26, 2026 at 3pm.

