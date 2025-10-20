Atelier Beurre fromage Frazé

Atelier Beurre fromage Frazé lundi 20 octobre 2025.

Atelier Beurre fromage

2 rue du 8 mai 1945 Frazé Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-20 14:30:00

fin : 2025-10-20

Date(s) :

2025-10-20

Vous souhaitez apprendre à fabriquer du beurre à partir de crème et du fromage à partir de lait de chèvres ? Cet atelier est pour vous !

Participation libre

Sur réservation

Places limitées

A partir de 3 ansFamilles

.

2 rue du 8 mai 1945 Frazé 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 85 71 28 34

English :

Would you like to learn how to make butter from cream and cheese from goat’s milk? This workshop is for you!

Free admission

On reservation

Limited places

From 3 years old

German :

Möchten Sie lernen, wie man aus Sahne Butter und aus Ziegenmilch Käse herstellt? Dann ist dieser Workshop genau das Richtige für Sie!

Teilnahme frei

Nach vorheriger Anmeldung

Begrenzte Anzahl an Plätzen

Ab 3 Jahren

Italiano :

Volete imparare a produrre burro dalla panna e formaggio dal latte di capra? Allora questo laboratorio fa per voi!

Ingresso libero

Solo su prenotazione

Posti limitati

A partire da 3 anni

Espanol :

¿Le gustaría aprender a hacer mantequilla con nata y queso con leche de cabra? Entonces, ¡este taller es para ti!

Entrada gratuita

Sólo con reserva

Plazas limitadas

A partir de 3 años

L’événement Atelier Beurre fromage Frazé a été mis à jour le 2025-10-09 par OTs DU PERCHE