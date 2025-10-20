Atelier Beurre fromage Frazé
Atelier Beurre fromage Frazé lundi 20 octobre 2025.
Atelier Beurre fromage
2 rue du 8 mai 1945 Frazé Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-20 14:30:00
fin : 2025-10-20
Date(s) :
2025-10-20
Vous souhaitez apprendre à fabriquer du beurre à partir de crème et du fromage à partir de lait de chèvres ? Cet atelier est pour vous !
Participation libre
Sur réservation
Places limitées
A partir de 3 ansFamilles
.
2 rue du 8 mai 1945 Frazé 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 85 71 28 34
English :
Would you like to learn how to make butter from cream and cheese from goat’s milk? This workshop is for you!
Free admission
On reservation
Limited places
From 3 years old
German :
Möchten Sie lernen, wie man aus Sahne Butter und aus Ziegenmilch Käse herstellt? Dann ist dieser Workshop genau das Richtige für Sie!
Teilnahme frei
Nach vorheriger Anmeldung
Begrenzte Anzahl an Plätzen
Ab 3 Jahren
Italiano :
Volete imparare a produrre burro dalla panna e formaggio dal latte di capra? Allora questo laboratorio fa per voi!
Ingresso libero
Solo su prenotazione
Posti limitati
A partire da 3 anni
Espanol :
¿Le gustaría aprender a hacer mantequilla con nata y queso con leche de cabra? Entonces, ¡este taller es para ti!
Entrada gratuita
Sólo con reserva
Plazas limitadas
A partir de 3 años
L’événement Atelier Beurre fromage Frazé a été mis à jour le 2025-10-09 par OTs DU PERCHE