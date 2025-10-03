Atelier biblio-relax au féminin Médiathèque de Saint-Raphaël Saint-Raphaël

Atelier biblio-relax au féminin Médiathèque de Saint-Raphaël Saint-Raphaël vendredi 3 octobre 2025.

Atelier biblio-relax au féminin Vendredi 3 octobre, 14h00 Médiathèque de Saint-Raphaël Var

Public adulte féminin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T14:00:00 – 2025-10-03T15:30:00

Fin : 2025-10-03T14:00:00 – 2025-10-03T15:30:00

Un atelier médiathèque « hors les murs » qui a lieu à l’espace d’activités de la Lauve. Un atelier pour vous permettre de mieux vous connaitre, vous exprimer et vous détendre.

Au programme : des lectures à haute voix, du partage de ressentis autour du texte, des exercices de sophrologie, des jeux créatifs.

Médiathèque de Saint-Raphaël place gabriel péri 83700 saint-raphael Saint-Raphaël 83700 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0498118900 https://bm.esterel-mediatem.fr/ [{« type »: « email », « value »: « ccas@ville-saintraphael.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 94 19 51 21 »}] La Médiathèque de Saint-Raphaël fait partie d’un Centre culturel regroupant également un auditorium, un Conservatoire, une salle d’exposition, un Musée MicroFolie, un Créalab… parkings et gare sncf à 5 mn

Un atelier médiathèque « hors les murs » qui a lieu à l’espace d’activités de la Lauve. Un atelier pour vous permettre de mieux vous connaitre, vous exprimer et vous détendre.

Ville de Saint-Raphaël