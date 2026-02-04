Atelier bibliothérapie Bibliothèque de Lamballe Lamballe-Armor

Atelier bibliothérapie

Bibliothèque de Lamballe 14 Rue Père Ange le Proust Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-07 14:30:00

fin : 2026-03-07 16:00:00

2026-03-07

A travers une initiation à la bibliothèque, cet atelier vous permettra d’identifier des éléments visant à développer la connaissance de soi et l’estime de soi. N’hésitez pas à apporter votre livre du moment ou coup de cœur ! Dès 18 ans, sur inscription. .

Bibliothèque de Lamballe 14 Rue Père Ange le Proust Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 13 68

