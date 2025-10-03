Atelier bibliothérapie L’AUTRE RIVE Cour intérieure de la mairie Châtelaillon-Plage
Atelier bibliothérapie L'AUTRE RIVE Cour intérieure de la mairie Châtelaillon-Plage vendredi 3 octobre 2025.
Cour intérieure de la mairie 20 boulevard de la Libération Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Début : 2025-10-03 17:30:00
2025-10-03
Un atelier littéraire et créatif pour traverser le deuil autrement entre mémoire, partage et célébration de la vie.
Cour intérieure de la mairie 20 boulevard de la Libération Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
English :
A literary and creative workshop to help you deal with bereavement in a different way: between remembering, sharing and celebrating life.
German :
Ein literarischer und kreativer Workshop, um Trauer anders zu durchleben: zwischen Erinnerung, Teilen und Feiern des Lebens.
Italiano :
Un laboratorio letterario e creativo per affrontare il lutto in modo diverso: ricordando, condividendo e celebrando la vita.
Espanol :
Un taller literario y creativo para afrontar el duelo de otra manera: recordando, compartiendo y celebrando la vida.
