Atelier bibliothérapie L’AUTRE RIVE Cour intérieure de la mairie Châtelaillon-Plage

Cour intérieure de la mairie 20 boulevard de la Libération Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Début : 2025-11-28 17:30:00

fin : 2025-11-28

2025-11-28

Un atelier littéraire et créatif pour traverser le deuil autrement entre mémoire, partage et célébration de la vie.

Cour intérieure de la mairie 20 boulevard de la Libération Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 55 53

English :

A literary and creative workshop to help you deal with bereavement in a different way: between remembering, sharing and celebrating life.

German :

Ein literarischer und kreativer Workshop, um Trauer anders zu durchleben: zwischen Erinnerung, Teilen und Feiern des Lebens.

Italiano :

Un laboratorio letterario e creativo per affrontare il lutto in modo diverso: ricordando, condividendo e celebrando la vita.

Espanol :

Un taller literario y creativo para afrontar el duelo de otra manera: recordando, compartiendo y celebrando la vida.

